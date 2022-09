Agrigento, tecnici dell'Aica eliminano la voragine

Ormai è diventato a tutti gli effetti il "Salvatore" del Villaggio Mosè, grossa frazione di Agrigento. Stiamo parlando del consigliere comunale nonché capogruppo di Fdi, Gerlando Piparo. Per risolvere i numerosi problemi della frazione, spesso e volentieri ha messo mani al portafogli per riparare ora una strada, ora una buca oppure una fuoriuscita di acqua. Nei giorni scorsi, un via Paganini, una autobotte e sprofondata tanto che sono dovuti intervenire anche i Vigili del fuoco. Stavolta, il consigliere comunale, immediatamente investito del problema, ha chiamato i tecnici dell'AICA che sono prontamente intervenuti riparando la strada.Probabilmente, la voragine si è aperta a causa di una infiltrazione d’acqua. E la concausa sarebbe da ricondurre anche al precario stato del manto stradale.

Pubblicità

"Il mio è un ruolo che considero importante perché la maggior parte dei voti li ho avuti al Villaggio Mosè dove risiedo - dice Piparo - la considero una missione proprio per questo motivo cerco di non fare disperare i cittadini e, siccome le casse comunali sono sempre al verde, ho deciso di sobbarcarmi le spese in diverse circostanze. Quest'ultimo problema, ossia il cedimento del manto stradale è avvenuto per un problema alla condotta idrica così ho chiamato l'Aica invitando i tecnici ad intervenire subito, prima che la situazione degenerasse".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA