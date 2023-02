Agrigento, undici contravvenzioni ad un centauro

Ad Agrigento in via Atenea i poliziotti della Volanti hanno bloccato un giovanotto in sella ad un ciclomotore senza casco e in controsenso. Lui, 16 anni, originario della Romania, è stato sorpreso senza patente e assicurazione, e senza revisione del mezzo. Inoltre lo scooter è risultato sottoposto a fermo amministrativo dallo scorso gennaio. Complessivamente sono state 11 le contravvenzioni accertate. Multa di 8.800 euro. Il due ruote è stato confiscato.

