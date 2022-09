Agrigento, vertenza Acuarinto, il prefetto convoca la Uil e l'Associazione

Non si è fatta attendere la risposta del Prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, dopo la richiesta del segretario generale della Uil agrigentina, Gero Acquisto, sulla grave situazione che si registra all'Associazione Acuarinto che dal gennaio scorso non riceve dai comuni dove opera il pagamento delle fatture. Di conseguenza, il personale ha garantito ugualmente il proprio servizio nell'accoglienza dei minori non accompagnati, ma si trova in situazione molto grave per la mancata corresponsione degli stipendi. Il massimo rappresentante dello Stato in provincia di Agrigento ha risposto ad Acquisto che la vertenza verrà discussa nei prossimi giorni nel corso di un incontro in Prefettura.

"Come al solito il Prefetto - dice Gero Acquisto - ha prontamente risposto al nostro grido d'allarme. È chiaro che questa situazione è difficile, non si possono lasciare per mesi, soprattutto in questo difficile periodo, decine e decine di famiglie senza lo stipendio".

