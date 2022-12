Ad Agrigento, soprattutto in occasione del precetto natalizio e dell’inizio delle vacanze scolastiche, una moltitudine di persone si è riversata nel centro cittadino. E i Vigili urbani hanno imperversato tra auto e scooter parcheggiati ovunque, selvaggiamente, in doppia fila o in spazi riservati. Sono state elevate oltre 200 multe nella sola giornata di ieri tra Porta di Ponte, piazza Aldo Moro e via Pirandello.

