Aica, vertice in Prefettura

Ad Agrigento, in prefettura, coordinato dal prefetto Maria Rita Cocciufa, si è svolto un incontro nel merito della gestione del servizio idrico da parte dell’Aica, l’Associazione idrica dei Comuni agrigentini. Dalla riunione è emerso che gli stipendi di agosto saranno pagati a breve e quelli di settembre verosimilmente entro il mese di ottobre. Gli utenti, dopo le difficoltà iniziali, possono adesso pagare le bollette in vari modi, sostenendo quindi i costi di gestione. E il prefetto Cocciufa è in costante contatto con la Regione per seguire l’evolversi della questione giuridica insorta sul prestito all’Aica di 10 milioni di euro. All’incontro hanno partecipato, oltre ai segretari provinciali di Cgil, Cisl e Uil, il presidente dell’Ati idrico e sindaco di Sciacca, Francesca Valenti, il presidente di Aica e sindaco di Grotte, Alfonso Provvidenza, e il direttore tecnico di Aica, Fiorella Rubino.

