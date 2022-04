Aics, ecco come fare turismo in rete

Con Aics, si può fare turismo in rete. E' questo il titolo di una due giorni, in programma il 23 e 24 aprile prossimi, nella splendida cornice del Palazzo Bellacera di Comitini, organizzato dal comitato provinciale Aics di Agrigento con il partenariato della Regione siciliana. Diversi i relatori che interverranno, a cominciare dall'assessore regionale agli Enti Locali, Marco Zambuto. Due sono i collegamenti in diretta con le pagine Facebook del comune di Comitini, dei Borghi d'Italia Aics.

Confermata la presenza del presidente del Parco mondiale della dieta mediterranea e del responsabile per il Sud Italia della fiera enogastronomica di Vittoria. Palazzo Bellacera aprirà i battenti alle 14.30 con l'esposizione di alcune aziende provinciali che faranno conoscere i loro prodotti a km zero. Diversi i comuni partecipanti all'evento, sia della provincia agrigentina che nissena. Ogni comune, farà conoscere i loro usi, costumi e le creazioni culinarie.

Il convegno avrà inizio alle 17,30 e verrà intervallato da alcuni interventi musicali. Alle 20,30 verranno consegnate le onoreficenze ai Cavalieri di San Giorgio.

Alle 21 è prevista una fiaccolata davanti a Palazzo Bellacera con il messaggio di speranza e pace per l'Ucraina.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA