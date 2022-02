Akragas finalmente bello e concreto. Violata Mazara

Akragas bella e concreta: Pavisich e Finessi affondano il Mazara .

Vittoria meritata per l'Akragas contro un ostico e battagliero Mazara. I biancoazzurri espugnano il Nino Vaccaro con un gol per tempo: Pavisich su rigore al 42esimo e Finessi al 65esimo. La squadra di mister Terranova è stata perfetta in ogni zona del campo. Il Mazara non hai mai impensierito il portiere Harusha. Dopo un avvio equilibrato, gli akragantini sbloccano la gara con l'argentino Pavisich che si procura e trasforma il calcio di rigore. Poi nella ripresa, il Mazara alza il baricentro alla ricerca del pari ma senza creare pericolo alla porta avversaria. Al 20esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo il neo entrato Finessi di testa gonfia la rete. Poi non accade più nulla, l'Akragas controlla la partita e porta a casa i tre punti.

