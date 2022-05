Akragas, occorre una domenica da leoni

I play off del campionato di calcio d’Eccellenza per la promozione in serie D. Domani, domenica 29 maggio, ad Agrigento, allo stadio Esseneto, alle ore 16:30, l’Akragas gioca contro Isernia. L’iniziativa di trasmettere la partita in diretta streaming, su Facebook a pagamento per i tifosi fuori sede, è stata annullata perché la Lega nazionale dilettanti si è opposta. L’allenatore dell’Akragas, Nicolò Terranova, commenta: “L’Isernia è una squadra di livello, costruita per vincere il campionato. A dicembre hanno cambiato tanto, hanno preso giocatori importanti e l’allenatore, non sono riusciti a vincere il campionato ma li ho visti da vicino: è una squadra costruita per fare bene e che, come l’Akragas, ha un blasone e dei precedenti nei professionisti. Sarà un avversario tosto e di valore: si affrontano due squadre di livello. Al di là del livello dei campionati conta solo il livello della squadra”.

