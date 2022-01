Akragas, piazzati cinque colpi sul mercato invernale

La Società Akragas si scatena sul mercato invernale ed in vista del ritorno del campionato di Eccellenza in programma domenica 23 gennaio.I Il club ha ufficialmente annunciato ben cinque nuovi volti. Il Direttore sportivo Giuseppe Cammarata, con il benestare del Direttore generale Giuseppe Deni, ha perfezionato gli ingaggi di un giovane portiere, un terzino sinistro, una seconda punta, un esterno offensivo e una prima punta.

Vestiranno la maglia dell’Akragas i seguenti calciatori:

Klodjan Harusha (foto), portiere classe 2001, di nazionalità Albanese, ex Canicattì e Sancataldese.

Giuseppe Tarantino, terzino sinistro classe 1999, originario di Palermo, prelevato dall’Enna. E’ cresciuto nel settore giovanile del Palermo.

Nicholas Nasini, esterno offensivo – ala sinistra classe 1999, originario di Verbania, ex Monterosi in Serie C, girone C, cresciuto nel settore giovanile del Genoa. Ha giocato anche nella massima serie gallese con il Bangor City, storico e vincente club del Galles.

Jacopo Finessi, seconda punta classe 2000, ex Mezzolara Serie D girone D, calciatore talentuoso e di grande prospettiva, cresciuto nel settore giovanile del Milan. Ha giocato anche nel Padova e nel Legnano. Poi l’esperienza in Portogallo con la maglia dell’Olhanense.

Liandro Evander, attaccante classe 1997 nato in Angola con in possesso anche della nazionalità del Portogallo. Arriva dal campionato portoghese e nel recente passato ha indossato con successo le maglie di Odiassere, Minas Argozelo e Molelos.

I nuovi acquisti vanno a rafforzare e migliorare ulteriormente la già competitiva rosa dell’Akragas per l’inizio del girone di ritorno del campionato di Eccellenza. Il mercato dei biancoazzurri rimane aperto e nei prossimi giorni non si escludono altri importanti colpi.

