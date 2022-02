Akragas, tris al Monreale e seconda vittoria consecutiva

L'Akragas conquista la seconda vittoria di fila. Allo stadio Esseneto di Agrigento, i biancoazzurri rifilato tre reti al Monreale. Accade tutto nel primo tempo: dopo 13 secondi segna Finessi, al terzo minuto gol di testa di Tuniz, al minuto ventisei rete su punizione di Bellanca. Akragas in assoluto dominio del match sfiora più volte il quarto gol: palo clamoroso di Bellanca a portiere battuto. Nella ripresa la squadra di mister Nicolò Terranova controlla il match e il Monreale ci prova di rimessa. Gli ospiti si procurano un calcio di rigore. Calcia Namio e Harusha para. Nel finale occasioni per Pavisich, Taormina, Prestia e Marra, ma il punteggio non cambia. A fine partita l’Akragas ha dedicato la vittoria al Presidente Giuseppe Deni nel giorno del suo compleanno.

