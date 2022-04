Al via il servizio di ritiro dei rifiuti per anziani e invalidi

Il Sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, ha comunicato alla cittadinanza che nei prossimi giorni sarà attivato il servizio di ritiro rifiuti solidi urbani a domicilio per i cittadini: di età pari o superiore ad anni ottanta; di età pari o superiore ad anni settanta con invalidità riconosciuta.

Il servizio si effettuerà due volte a settimana nelle giornate di martedì e sabato.

La richiesta va fatta scaricando e compilando e firmando il modulo al link qui sotto, allegando un documento di riconoscimento.

E' possibile inviare il suddetto modulo di richiesta all'indirizzo pec del comune: protocollo@comune.palmadimontechiaro.legalmail.it,

indicando in oggetto "Richiesta ritiro a domicilio rifiuti solidi urbani" oppure recandosi all'Ufficio URP del Comune di Palma di Montechiaro in Via Fiorentino, 89.

L'attivazione del servizio avverrà entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Link dove scaricare il modello:

https://www.comune.palmadimontechiaro.ag.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9377

