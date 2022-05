Al via la disinfestazione straordinaria

L'Amministrazione Comunale di Palma di Montechiaro, guidata dal sindaco, Stefano Castellino, comunica che sarà effettuata la disinfestazione straordinaria nel centro abitato e frazioni nei giorni 26-27-30-31 Maggio e 1 e 3 Giugno 2022 dalle ore 24 alle ore 6,00 del giorno successivo, come da calendario sotto elencato:

- Giorno 26/05/2022 Zona N°7 (lato Nord-Ovest del centro abitato).

- Giorno 27/05/2022 Zona N°4 + Zona 8. (lato Nord del centro abitato).

- Giorno 30/05/2022 Zona N°5 + Zona 6 (lato Nord-Est centro abitato).

- Giorno 31/05/2022 Zona 3 (lato Sud-Est centro abitato).

- Giorno 01/06/2022 Zona 2 (lato Sud del centro abitato).

- Giorno 03/06/2022 Zona 1 (lato Sud-Ovest centro abitato).

(LE ZONE SONO SEGNATE NELL'ALLEGATA PLANIMETRIA)

Pertanto, si invita la cittadinanza a osservare le seguenti norme cautelative:

- Non stendere panni e biancheria ad asciugare all'esterno;

- Mantenere chiuse porte e finestre per il tempo necessario allo svolgimento della disinfestazione e cioè dalle ore 24,00 alle ore 6,00;

- Togliere dall'ambiente esterno e balconi eventuali alimenti che vengono consumati e che possono venire a contatto con gli insetticidi erogati;

- Evacuare animali domestici e di allevamento dimoranti all'esterno, per evitare qualsiasi contatto diretto e indiretto con gli insetticidi nebulizzati, e spostarli all'interno;

- Non sostare e passeggiare all'aperto nell'orario notturno di svolgimento della disinfestazione cioè dalle ore 24,00 alle 6,00;

- Non raccogliere e consumare frutta e verdura fresca eventualmente coltivata nel proprio giardino dopo almeno 15 giorni dalla disinfestazione e dopo averla lavata accuratamente con abbondante acqua ad

uso potabile;

- Non utilizzare e svuotare eventuali contenitori di acqua usati come abbeveratoio per gli animali domestici o di allevamento.

