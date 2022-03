Al via la Settimana della Legalità all'Ic Pirandello diretto da Anna Gangarossa

Ha preso il via, all'Ic Montalcini di Porto Empedocle, guidato da Anna Gangarossa, "La settimana della legalità" con il convegno "L'uomo oltre il ruolo".

"Grandi emozioni - dice la stessa dirigente - ha suscitato la testimonianza di Salvatore Borsellino nel ricordo del fratello Paolo, della parlamentare Piera Aiello che ha ripercorso le tappe di una vita protesa al raggiungimento della giustizia nonostante le difficoltà, del presidente emerito della Corte d'appello di Caltanissetta Salvatore Cardinale che ha saputo interagire con gli studenti raccontando storie di vittime innocenti di mafia che hanno segnato la nostra terra. Fortemente educativo l'intervento del commissario di polizia Chiara Sciarabba che ha sottolineato l'importanza di comportamenti civili, legali e onesti sin dai banchi di scuola. Un ringraziamento particolare va a Pietro Sicurelli, coordinatore di Agende Rosse gruppo Rosario Livatino parte attiva nella realizzazione dell'evento. I nostri alunni, guidati dalle loro docenti, si sono esibiti in performance musicali, monologhi e flash non per dare voce alla legalità e alla libertà".

Il dibattito è stato condotto dal giornalista Francesco Di Mare a cui vanno i ringraziamenti della Dirigente Anna Gangarossa che esprime grande soddisfazione per l'ottima riuscita dell'evento nella consapevolezza che ogni piccolo gesto, iniziativa educativa, ogni momento di riflessione può piantare un seme per far crescere forte e solida la pianta della legalità e aiutare i nostri studenti a diventare cittadini attivi in una società democratica, libera e giusta!

