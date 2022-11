Al via le prenotazione dei voli da Lampedusa a Catania e Palermo

Da qualche ora sono prenotabili i voli dal 1° dicembre 2022 al 30 giugno 2023 da Lampedusa per Palermo e Catania. Le frequenze e gli orari dei collegamenti ricalcano quelli delle precedenti edizioni e le le tariffe risultano sostanzialmente più economiche, anche per andare incontro alle esigenze dei cittadini che vivono sulle isole.

"Dat Danish Air Transport - dice il sindaco Filippo Mannino - continuerà a gestire le tratte fino al 30 giugno del 2023 grazie all'assegnazione in procedura d'emergenza della continuità territoriale sulle Isole Minori della Sicilia, e ci stiamo già muovendo per chiedere una proroga fino al 30 ottobre al fine di non arrecare disagi alla programmazione turistica come già successo quest’anno".

