Alessandria della Rocca, finalmente apre i battenti uno studio pediatrico

Nella giornata di sabato 10 novembre scorso si è svolta l’inaugurazione del nuovo studio pediatrico sito ad Alessandria della Rocca, in via Dante, al civico 19.

Erano presenti alla cerimonia il Sindaco di Alessandria della Rocca, Prof.ssa Giovanna Bubello, ed il Consigliere Comunale Mariella Greco.

Il primo cittadino ha espresso enorme soddisfazione per l’imminente apertura dello studio che consentirà alle famiglie alessandrine di poter contare su un medico di fiducia preposto alla tutela della salute dei pazienti in età pediatrica.

"Da tempo - ha continuato il Sindaco - Alessandria della Rocca lamentava l’assenza di una struttura sanitaria di prossimità che potesse consentire un facile e pronto consulto medico da parte dei concittadini".

L’ambulatorio della Dott.ssa Francesca Cacciatore, originaria di Raffadali, è convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale, garantirà l’erogazione delle cure primarie per l’ambito territoriale che interessa i comuni di Bivona, Santo Stefano Quisquina, Alessandria della Rocca, Cianciana e San Biagio e sarà aperto al pubblico a partire da oggi, lunedì 12 novembre.

Ha preso parte all’inaugurazione anche il parroco della chiesa Madre di Alessandria della Rocca, Don Salvatore Centinaro, il quale, dopo la benedizione dei locali, ha portato i saluti della comunità ecclesiale ed augurato buon lavoro al nuovo membro della comunità alessandrina.

