Ad Alessandria della Rocca, in via Margherita, nel centro storico, ignoti ladri, o un ladro, sono entrati furtivamente nell’appartamento di una pensionata di 70 anni di Raffadali ma residente ad Alessandria della Rocca. Hanno rovistato ovunque. E hanno trovato e rubato 7mila euro in contanti custoditi all’interno del comodino della camera da letto della donna.

