Alla "Quasimodo", porte aperte all'Asl per inalare il siero agli studenti

Domenica 12 settembre prossimo, dalle ore 10 alle 17, la sede centrale dell’ Istituto Comprensivo “S.Quasimodo” sita in via Amari 4 a Villaseta, aprirà le porte al personale sanitario dell’ASP per effettuare, senza prenotazione, la vaccinazione anticovid a tutti gli alunni dai 12 anni in su, ai loro genitori e familiari e a tutte le persone interessate che non si sono ancora vaccinate.

L’ istituto, diretto dalla dirigente Nellina Librici, metterà a disposizione aule, strumenti e personale interno alla scuola per una efficiente organizzazione del Vaccino Day e per consentire una diffusione più capillare della campagna vaccinale.

