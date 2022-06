Allo Spazio Temenos di Agrigento, si proietta "Ennio"

All'interno degli eventi di "Spring in the Valley", appuntamento domani sera alle ore 18:30 allo Spazio Temenos di Agrigento con la presentazione del film "Ennio" di Giuseppe Tornatore, a cura e con un'introduzione di Beniamino Biondi, dopo i saluti e un intervento dell'arch. Roberto Sciarratta, direttore dell'Ente Parco Valle dei Templi, che ha fortemente voluto la realizzazione di questo prestigioso appuntamento culturale. Il film di Tornatore apre l'attacco a un'immersione competente e appassionata nella carriera di un compositore dall'opera incalcolabile, che ha spaziato in ambiti molto diversi. Il pregio di Ennio, non solo dentro il genere documentario, risiede nella sua semplicità e chiarezza così difficili da raggiungere, ma ancor prima nel fatto che il regista abbia concepito la propria linea narrativa come una partitura musicale. Il montaggio aggraziato e puntuale rende questa cavalcata di oltre due ore e mezzo tra film e pentagrammi uno svelamento seducente anche per non addetti ai lavori, che non si vorrebbe finisse mai, perché, tra aneddotica e archivio cinematografico, la musica e le sue leggi restano a fuoco. Ingresso gratuito.

