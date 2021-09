Altra medaglia d'oro per Giusi Parolino

L'atleta agrigentina, Giusi Parolino, non conosce soste e ostacoli. Sabato scorso, ha conquistato l'ennesima medaglia d'oro nel giavelloto ad Enna, allo stadio "Tino Pregadio" dove si è svolto il Campionato Regionale di Pentathlon lanci estivi.

Organizzatrice della manifestazione la A.S.D. Scuola di Atletica Leggera Catania, mentre il responsabile organizzativo Giuseppe Sciuto. La manifestazione di atletica leggera su pista è stata inserita nel Calendario Territoriale FIDAL. Il Regolamento Tecnico del Pentathlon lanci prevede 5 prove, e ogni atleta effettua tre

turni di lanci per specialità.

L'atleta l'agrigentina Giusi Parolino, che qualche settimana fa a Rieti ha conquistato l'undicesimo titolo di Campionessa Italiana e la medaglia d'Oro nel lancio del

giavellotto, dopo una interminabile gara di oltre 5 ore, con 2850 punti ha ottenuto la medaglia d'oro e il titolo di Campionessa regionale di Pentathlon lanci estivi.

Durante la premiazione la brava Giusi ha ricevuto una targa per aver ottenuto, con il suo punteggio, il terzo miglior risultato tecnico della manifestazione. Ad impreziosire la competizione è stato sicuramente lo straordinario record italiano nel lancio del martello con maniglia corta ottenuto dalla brava Maria Grandinetti con la misura di m.14,61 e non da meno il nuovo record siciliano con m. 13,75 del catanese Gaetano Marchese, vincitore della categoria M.55 e titolo di campione Siciliano.

Restando in tema di martello con maniglia corta (kg. 7,260) da sottolineare il grande risultato ottenuto dall'atleta Parolino, capace di scagliare l'attrezzo a metri 11,96, misura straordinaria (soprattutto perchè ottenuta da una giavellottista) che permette all'atleta siciliana di posizionarsi quarta nella graduatoria italiana F.50.

"Credo che questa gara - dice la diretta interessata - concluda il mio anno agonistico 2021 ricco di tanti risultati, record e soddisfazioni, (ricordiamo tra le tante vittorie anche il titolo di campionessa italiana lanci lunghi invernali conquistato a marzo 2021 ). Sono contenta per questa gara e soprattutto per il risultato ottenuto in una difficile disciplina come il martello con maniglia corta. Per motivi personali ho deciso di non partecipare ai Campionati Italiani di pentathlon lanci che si disputeranno ad Enna la prima decade di ottobre di quest'anno. L'augurio che faccio a me stessa è Nankurunaisa (giapponese) definita una delle più belle frasi al mondo che tradotta vuol dire "con il tempo si sistema tutto".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA