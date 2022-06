Altre quattro donne agrigentine hackerate

Altri quattro casi per accesso informatico abusivo sui profili del social Instagram, con conseguente account bloccato, e il furto di fotografie, e contenuti. Sono tutte ragazze, fra Agrigento e Favara, che hanno formalizzato le denunce ai poliziotti della sezione Volanti, e ai carabinieri della Tenenza cittadina. C’è chi lo chiama furto, chi invece hackeraggio del profilo, ma la sostanza non cambia. Da un momento all’altro, i profili social sono risultati inaccessibili. E chi ha provato e riprovato ad inserire la password non è più riuscito ad entrare.

Tutte quante hanno ricevuto dei messaggi da parte di loro contatti. Trattatosi di follower, le vittime non hanno avuto esitazione, e quei messaggi sono stati aperti e letti. Si tratta di un vero e proprio fenomeno. Negli ultimi tre mesi, in tutta la provincia di Agrigento, sono state presentate oltre 50 denunce. Denunce, tutte a carico di ignoti, per accesso informatico abusivo e furto di identità.

