Altro importante incarico per l'empedoclina Ivana Sicurelli

Altra importante carica per l'avvocatessa empedoclina Ivana Sicurelli. E' stata nominata Avvocato referente per la zona di Agrigento del progetto "Zero Molestie Sinalp - Sistema anti violenza in rete".

"Il sistema - dice la diretta interessata - si sta estendendo su tutto il territorio nazionale, a sostegno delle donne vittime di maltrattamenti e violenza. In Sicilia, é stato sottoscritto un protocollo d’intesa con la Presidenza della Regione Siciliana, a firma del Presidente On. Musumeci, il quale ha, sin da subito, riconosciuto l’importanza sociale della costituenda rete, la quale si impegna ad essere presente sull’intero territorio regionale con lo scopo di rendere partecipi gli enti locali, gli enti territoriali ed il sistema sanitario e socio-sanitario della Regione Siciliana".

