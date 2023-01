Ad Agrigento un uomo di 30 anni, turista americano, è stato denunciato a piede libero alla Procura per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Lui, grazie allo scanner, è stato sorpreso in possesso di un coltello di oltre 20 centimetri in uno zaino all’ingresso della Valle dei Templi.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA