Amministrative, Fratelli d'Italia: "Pirrera non è un nostro candidato"

Con riferimento alle amministrative che si terranno prossimamente a Campobello di Licata, Fratelli d'Italia di Agrigento precisa di non avere definito, ad oggi, nessun accordo con alcun candidato alla carica di Sindaco.

"Pertanto - si legge in una nota stampa - risultano assolutamente prive di fondamento le notizie diffuse in un post, sul proprio profilo Facebook, dal sig. Lillo Pirrera (che, peraltro, non è un tesserato, né facente parte dei quadri dirigenziali del partito) nel quale annuncia una sua candidatura in Fratelli d'Italia in appoggio al candidato Sindaco, dott. Andrea Mariani.

Nel puntualizzare che è il coordinamento provinciale del partito l'unico organo deputato a dettare la linea politica e definire sostegni a candidature a nome e per conto di Fratelli d'Italia, si rappresenta che il commissario provinciale di Fratelli d'Italia, Calogero Pisano, ed il Presidente del locale Circolo territoriale e dirigente del partito, Gabriele Brunetto, stanno congiuntamente operando le opportune valutazioni sul candidato Sindaco da appoggiare e sulla lista di candidati al Consiglio comunale da presentare al vaglio dei cittadini di Campobello di Licata che, una volta individuati, verranno informati attraverso i canali ufficiali del partito".

