Anastasi, pressato dagli atleti, rimane l'allenatore dell'Akragas

Come comunicato dalla società Akragas calcio, e come pubblicato ieri, l’allenatore Giuseppe Anastasi ha ritenuto di dimettersi dall’incarico perché impossibilitato a trattenersi per l’intera settimana ad Agrigento. Ebbene, successivamente la società ha comunicato che Anastasi, a seguito delle pressioni dei giocatori, ha ritirato le dimissioni. E nella nota diffusa si legge: “Trovata un’intesa per continuare con il mister sulla panchina biancazzurra. I giocatori dell’Akragas hanno chiesto alla Società e a mister Anastasi di trovare una soluzione alle problematiche sorte nelle ultime ore e provare a continuare tutti insieme verso l’obiettivo del salto di categoria. La squadra si è assunta anche la responsabilità di alcune prestazioni sottotono E’ stata trovata alla fine un’intesa Anastasi, nonostante le difficoltà logistiche e familiari, continuerà a guidare la squadra biancoazzurra”.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA