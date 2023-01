Anche il comune di Naro aderisce all'iniziativa "Case a 1 euro, un Vero affare"

Sempre più sindaci sposano il progetto della vendita delle case sfitte e che hanno bisogno di manutenzione ad un euro. Il problema che si ritrovano i proprietari, che spesso e volentieri risiedono fuori, è intanto dei costi da sostenere per mettere le abitazioni in sicurezza, poi dovere pagare anche le tasse. Insomma, una sorta di spada di Damocle e, non sono nemmeno pochi quelli che finiscono per regalare le abitazioni proprio per non pagare le spese e le imposte.

Pubblicità

Ci sono agenzie immobiliari che si sono proprio impegnati nel ruolo di intermediari al fine di vendere questi immobili soltanto in cambio di un euro ed hanno già stilato dei protocolli con alcuni comuni. E' il caso dell'agenzia Vero Affare che dopo avere concluso l'accordo con i comuni nisseni di Sutera e Bompensiere, hanno già raggiunto analogo accordo con i comuni agrigentini di Comitini e Naro.

"Ci siamo posti come obiettivo - dicono Antonino e Carmelo Cuschera - di siglare quanti più accordi possibili con le varie amministrazioni. Oggi, avere delle proprietà immobiliari per alcune famiglie, rappresentano un peso tanto che ci sono alcuni che ci hanno ceduto a zero il proprio immobile e, proprio per evitare di continuare a pagare le tasse, hanno pure preferito pagare le spese notarili. Questa nostra iniziativa sta riscuotendo un notevole successo e, proprio per questo motivo, abbiamo in itinere altri incontri con altre amministrazioni comunali".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA