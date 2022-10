Ancora furti di autoveicoli ad Agrigento. L'ultimo caso in ordine di tempo nottetempo nei pressi di Viale dei Pini a San Leone. Ignoti malviventi hanno rubato una Fiat Panda tutt'altro che nuova di proprietà di un anziano. L'amara scoperta questa mattina quando l'uomo è uscito di casa per andare a fare delle compere. Non ha trovato l'utilitaria e dopo un primo momento di sconforto ha denunciato il furto alle forze dell'ordine.

