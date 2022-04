Ladri a lavoro a Canicattì. In contrada “Pagliaro – Buccheri”, in periferia, sono entrati furtivamente all’interno della villetta di un imprenditore agricolo di 47 anni, e hanno smontato e rubato 9 infissi in alluminio, 9 persiane, e 2 porte in legno. Il danno ammonta a circa 10mila euro. E’ stata formalizzata una denuncia per furto ai Carabinieri.

