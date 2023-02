Aragona, abbandonati due recipienti in eternit nei pressi delle Maccalube

Aragona, due recipienti in eternit abbandonati nelle vicinanze delle Maccalube. La denuncia è del videomaker locale, Raimondo Collura, che ha provveduto, immediatamente, a denunciare il tutto, alle autorità competenti.

"E' un disonore abbandonare questi materiali pericolosi per la salute - ha commentato - Cosa ne dobbiamo fare del PNRR se non c'è rispetto nemmeno per se stessi? Ho provveduto ad avvisare Antonio Sciarratta del Libero consorzio della provincia di Agrigento, ufficio bonifiche territoriali, e i due recipienti verranno recuperati in brevissimo tempo".

