Aragona, fiamme alte al Parco minerario delle Zolfare

Gli incendi che stanno divampando un po' ovunque nell'agrigentino, purtroppo, non hanno risparmiato nemmeno il Parco Minerario delle Zolfare “Taccia-Caci Pirandello” ad Aragona.

Il Parco inaugurato nel 2014 dall'allora sindaco e oggi consigliere comunale di Aragona, Salvatore Parello, in realtà non è mai decollato per tutta una serie di motivi. Adesso, l'amministrazione comunale Pendolino, che ha cominciato da qualche giorno il secondo mandato, pare intenzionata a riprendere questa splendida struttura in totale stato di abbandono. Ma, nel frattempo, è sempre più in mano ai vandali e purtroppo anche ai piromani.

