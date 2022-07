Aragona, finanziamenti in arrivo dalla Regione siciliana

Il sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino, accompagnato dall'assessore ed ex sindaco di Comitini, Nino Contino, si è recato oggi a Palermo per alcuni finanziamenti che renderanno la sua città più accogliente, ma non solo. Si potranno dare risposte concrete alle famiglie ed ai cittadini tutti. Pendolino e Contino si sono recati all'assessorato alle Infrastrutture, poi a quello della famiglia ed infine ai Lavori Pubblici. I due non hanno voluto fornire dettagli al momento, ma hanno soltanto detto: "Sono in arrivo tanti finanziamenti".

