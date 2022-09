Aragona, giovane tunisino ferito con una coltellata alla faccia

Ad Aragona è accaduto che, all’esterno di un centro d’accoglienza per minori non accompagnati, due ospiti si sono azzuffati tra di loro. E un terzo ragazzo, intervenuto a difesa di uno dei due contendenti, è stato ferito da una coltellata in faccia. Lui, 17 anni, emigrato dalla Tunisia, è stato soccorso in ospedale, al “San Giovanni di Dio”, ad Agrigento. Il metronotte in servizio notturno ha telefonato al 112. Indagano i poliziotti della Squadra Volanti.

