Aragona, la Botte del Pellegrino incanta tutti

La "Botte del Pellegrino", inaugurata in occasione della Pasqua del 2018, è un vero e proprio “Monumento turistico Aragonese” voluto dal Comitato Mvf, per rendere omaggio al Cammino della Magna Via Francigena di Sicilia, il percorso spirituale e turistico che lega le città di Palermo con Agrigento e viceversa.

Realizzata dal famoso Artista Amedeo Galluzzo, l’idea della botte trae ispirazione dalla festività Pasquale del paese della domenica di Pasqua l’incontro di San Pietro e Paolo di Aragona lungo il Cammino della Magna Via Francigena.

Dal giorno dell’inaugurazione la botte è diventata una vera e propria attrazione turistica con migliaia di persone, specialmente straniere, che l’hanno già visitata e la stampa di tutto il mondo che ne parla quasi quotidianamente suscitando sempre più interesse.

