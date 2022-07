Aragona, Nino Contino nominato vicesindaco

Ho il piacere di condividere con tutti gli amici, con tutti quanti mi hanno sostenuto per le amministrative e con tutti i cittadini di Aragona questo momento in cui vengo designato in amministrazione vicesindaco".

L'ex plurisindaco di Comitini, eletto al Consiglio comunale di Aragona lo scorso 12 giugno e nominato assessore dal riconfermato primo cittadino di Aragona, Giuseppe Pendolino, è stato nominato vicesindaco.

"Ritengo doveroso - dice ancora Contino - ringraziare il sindaco Peppe Pendolino per la fiducia accordatami e spero con il mio impegno di dare un adeguato contributo per la crescita di Aragona".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA