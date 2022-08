Aragona, Pendolino proclama il lutto cittadino per i funerali di Angelo Graceffa

"La città di Aragona si sveglia con una terribile notizia. Questa notte ci ha lasciati Angelo Graceffa, medico ortopedico di 39 anni di Aragona e la compagna Sofia Giummo di 34 anni. La giovane coppia è stata vittima di un terribile incidente stradale, avvenuto nel pomeriggio di ieri a Sciacca, in contradada Scunchipani".

Lo dichiara il sindaco di Aragona, Peppe Pendolino che continua: "Sono profondamente rattristato da questa notizia. Consideravo Angelo un ragazzo d'oro, uno dei migliori figli di Aragona. Ortopedico di fama, si era riuscito a costruire una bella carriera professionale. Lavorava all'ospedale di Enna e aveva uno studio anche ad Aragona e ad Agrigento. Come primo cittadino e come genitore mi stringo al dolore delle famiglie di Angelo e di Sofia. A loro va tutta la mia vicinanza e l'abbraccio di tutta la città di Aragona. Sarà lutto cittadino il giorno dei funerali".

