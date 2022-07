Aragona, prima volta di un presidente del consiglio comunale donna

C'è sempre una prima volta. Il Consiglio comunale di Aragona, per la prima volta nella storia, ha un presidente donna. Si tratta di Stefania Di Giacomo che nell'ultima legislatura, sempre con Peppe Pendolino sindaco, ha ricoperto per cinque anni il ruolo di assessore. Stefania Di Giacomo ha ricevuto i voti all'unanimità del civico consesso. Una gran bella soddisfazione per una donna, madre e lavoratrice che è stata premiata per la sua grande disponibilità verso gli altri e per i risultati ottenuti come assessore nei cinque anni precedenti. La Di Giacomo, che è stata la candidata più votata lo scorso 12 giugno, al momento della proclamazione non è riuscita a nascondere la sua commozione ed ha voluto ringraziare, uno per uno, i consiglieri comunali, per la fiducia. Stefania Di Giacomo è figlia di Nino Di Giacomo, che da oltre trent'anni è il re indiscusso della pallavolo agrigentina. E la prima persona che Stefania ha chiamato dopo essere stata eletta è stato proprio suo papà.

"Cambia il mio ruolo - dice la diretta interessata - prometto di essere imparziale nello svolgimento delle varie sedute consiliari, sarò al fianco della maggioranza così come della minoranza".

