Aragona, rapina in concorso e furto: 29enne arrestato e portato in carcere

E’ stato riconosciuto responsabile di una rapina e di un furto. Roberto Fragapane, di 29 anni di Agrigento, di fatto domiciliato ad Aragona, disoccupato, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Aragona, in esecuzione dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Agrigento, che ha disposto la sospensione della detenzione domiciliare con il carcere.

Pubblicità

Il giovane, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” in contrada “Petrusa”. Deve espiare la pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione per una rapina in concorso messa a segno nel gennaio del 2020, e di un furto aggravato compiuto nel dicembre del 2012. Roberto Fragapane, coinvolto in diversi procedimenti giudiziari, tra il 2012 e il 2022, è stato più volte arrestato e denunciato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA