Aragona, ripulita Piazza Aldo Moro

Gli operatori del comune di Aragona, hanno provveduto, su disposizione del vicesindaco, Nino Contino, a rendere pulita la centralissima piazza Aldo Moro

"Abbiamo ridato vigore ad una zona importante del paese - dice Nino Contino - e, proprio per questo motivo voglio complimentarmi con i nostri operatori, sempre entusiasti e disponibili. Ci prepariamo per i prossimi eventi concertistici, di spettacolo e per le sagre du cuddruruni e della salsiccia e naturalmente per il nostro Patrono San Vincenzo".

