Aragona, condannato a cinque anni Diego Pletto

La sezione penale del Tribunale di Agrigento presieduta da Wilma Mazzara ha condannato a 5 anni di reclusione Diego Pletto, 39 anni, di Aragona, imputato di tentato omicidio per avere inferto quattro coltellate a Luigi Luparello, 31 anni, di Realmonte, poi sottoposto ad un intervento chirurgico di riparazione. I due sono stati coinvolti in una rissa, insieme ad un terzo imputato, Alessio Bonsignore, 27 anni, anche lui di Realmonte, la sera del 23 febbraio del 2013, in un ristorante – pizzeria di Aragona, adibito anche a discoteca. Il reato di rissa è prescritto per Luparello e Bonsignore. A carico di Pletto è stata inflitta una provvisionale di risarcimento del danno a Luparello, parte civile, di 25mila euro.

