Aragona, la differenziata vola

"A nome di tutta l’amministrazione mi devo complimentare con ognuno di voi per l’impegno e il grande senso di responsabilità verso l’ambiente". Lo dice il sindaco di Aragona, Peppe Pendolino dopo avere constatato che il centro agrigentino ha chiuso il primo semestre 2021 con la media del 71,5 % di rifiuti differenziati. Possiamo ancora migliorare - continua Pendolino - e sono sicuro che sarà così visto il vostro impegno.

Un ringraziamento va anche agli operatori ecologici che svolgono servizio ad Aragona e bacchettano senza indugio chi non rispetta le regole.

Sul fronte dei rifiuti anche come Amministrazione di concerto con gli uffici competenti è stato fatto davvero un lavoro importante, noterete che da circa due anni infatti non si registrano scioperi o interruzioni del servizio (salvo cause di forza maggiore)".

