Arisa in concerto in omaggio della Patrona di Palma di Montechiaro

È una delle artiste più discusse degli ultimi anni, una vera provocatrice con una voce splendida. Arisa, 40 anni tra appena tre giorni, sarà la stella che illuminerà l'ultimo scorcio dell'estate, nell'agrigentino. Infatti, il Sindaco Stefano Castellino, l’Assessore allo Spettacolo Angela Incardona e l'Amministrazione tutta hanno preannunciato che in occasione dei festeggiamenti per la Patrona Maria SS del Rosario, giorno 8 settembre, alle ore 21.30, in piazza Santa Rosalia, Scalinata Chiesa Madre, si terrà il concerto della al grandissima artista. Si preannunciano due ore di spettacolo dove Arisa ripercorrerà la sua carriera cominciata nel 2008 nell'ambito della 59esima edizione del Festival di Sanremo, dove vinse con il brano "Sincerità" le nuove proposte. Nel 2021 ha vinto la sedicesima edizione del programma "Ballando con le stelle" in coppia con il ballerino Vito Coppola. A Palma di Montechiaro sarà l'occasione per sentire dal vivo brani che hanno riscosso un successo notevole quali "La notte", "Meraviglioso amore mio", "Altalene", "Controvento", "Cuore" per finire con l'ultimo successo datato luglio scorso "Tu mi perdicion".

"Si tratta di un evento tea gli eventi - dicono il sindaco Stefano Castellino e l'assessore allo Spettacolo Angela Incardona - vi aspettiamo numerosi per tornare finalmente a festeggiare insieme la Nostra Patrona dopo anni difficili a causa della Pandemia Covid".

