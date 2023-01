Arrestato “occultista e guaritore” di Santo Stefano di Quisquina

I Carabinieri, in esecuzione di un’ordinanza cautelare firmata dalla Procura di Caltanissetta, hanno arrestato Carmelo Padovano, 44 anni, originario di Santo Stefano di Quisquina, in provincia di Agrigento. E’ stato condannato, con sentenza definitiva, a 12 anni di reclusione, al pagamento di 9 mila euro di multa e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Secondo i Carabinieri e i magistrati Padovano si è reso responsabile di gravi episodi di estorsioni, truffe (presentatosi come occultista e guaritore) e violenze sessuali a cui spesso sarebbero seguiti ricatti di diffusione di video e foto hot. E ciò tra Raffadali, Caltabellotta, Ribera ed anche in provincia di Messina e Salerno.

