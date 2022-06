Arrestato presunto ladro seriale di autovetture

I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Caltanissetta, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, firmata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale, hanno arrestato G S, sono le iniziali del nome, 34 anni, di Canicattì, ristretto in carcere perché, insieme a dei complici in corso di identificazione, sarebbe l’autore della raffica di furti di automobili, soprattutto utilitarie Fiat (Panda, Punto e 500), compiuti nell’Agrigentino e nel Nisseno tra il 2021 e 2022. Almeno una quarantina sono state le auto rubate. Lui al momento dell’arresto sarebbe stato colto in possesso di una Fiat Panda risultata rubata.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA