Arriva al cinema "Leonora Addio", girato ad Agrigento

Arriva nei cinema italiani, ad Agrigento alla multisala Ciak, il film "Leonora Addio", di Paolo Taviani, che racconta la rocambolesca avventura delle ceneri di Luigi Pirandello e il movimentato viaggio dell’urna da Roma ad Agrigento, fino alla tribolata sepoltura avvenuta dopo quindici anni dalla morte. E a chiudere il film, l’ultimo racconto di Pirandello scritto venti giorni prima di morire: “Il chiodo” dove il giovane Bastianeddu, strappato in Sicilia dalle braccia della madre e costretto a seguire il padre al di là dell’oceano, non riesce a sanare la ferita che lo spinge a un gesto insensato. Il nuovo film diretto da Paolo Taviani, è l'unico film italiano in Concorso al Festival di Berlino. Con Fabrizio Ferracane, Matteo Pittiruti, Dania Marino, Dora Becker, Claudio Bigagli e con la voce di Roberto Herlittzka. Oggi, al Vg il trailer della pellicola.

