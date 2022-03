Assaltano distributore di carburanti, magro il bottino

Sono riusciti a forzare la porta del gabbiotto, utilizzato come ufficio, del distributore di carburanti “Eni” di viale Della Vittoria, a Canicattì, e hanno rubato 100 euro, trovati in un cassetto, e le chiavi per aprire la cassaforte, che non hanno avuto il tempo di aprirla, forse perché spaventati da qualcuno, o disturbati da qualcosa, sono fuggiti via.

A fare la scoperta, l’indomani mattina, è stato il titolare della stazione di servizio, che ha formalizzato la denuncia di furto contro ignoti ai carabinieri della Stazione cittadina. Il furto sembrerebbe essere stato messo a segno nelle ore notturne.

