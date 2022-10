Attesa per la fatica letteraria della scrittrice licatese Angela Mancuso

Esce il 21 ottobre il romanzo “La perfezione delle inclinazioni”, della scrittrice licatese Angela Mancuso. Docente di Lettere presso il Liceo statale Vincenzo Linares di Licata, l’autrice ha esordito nel 2011 con una silloge di poesie, seguita l’anno successivo da una raccolta di racconti e nel 2019 da una seconda silloge poetica. “La perfezione delle inclinazioni” edito da GAEditori, è il suo primo romanzo. Ambientato proprio a Licata, vede come protagonista Marco, un giovane docente di Lettere proveniente da un piccolo comune dell’entroterra. Preso in affitto un piccolo appartamento che si affaccia sul porto, Marco è subito rapito dalla bellezza del paesaggio, dal mare e da una città che ha una storia nobile e magnifica. A causa di una dolorosa perdita e di una triste vicenda di dipendenza affettiva si è costruito attorno una corazza inespugnabile. Trova ristoro e conforto suonando il suo amato violoncello e dedicandosi a lunghe passeggiate alla scoperta di luoghi che destano in lui stupore e meraviglia. Le sue vicende di professore, trattate con ironia e umorismo, si intrecciano a una certo punto con quelle, assai drammatiche, di un altro personaggio. Una figura che emerge dal passato e che con un vigoroso flashback ci riporta indietro, alla storia di Licata dallo sbarco alleato fino agli anni ’90. Altri simpatici personaggi fanno capolino qua e là, ma, come precisa l’autrice, “meglio non svelare troppo”. La presentazione ufficiale del romanzo avverrà il 21 ottobre alle ore 17,30 presso l’Aula magna del Liceo Statale “Vincenzo Linares” di Licata, Istituto scolastico diretto dalla Dott.ssa Ileana Tardino in cui l’autrice insegna materie letterarie. L’evento, presentato dal giornalista Egidio Terrana, vedrà i contributi artistici del M° Daisy Chianetta al pianoforte, di Antonino Incorvaia al flauto traverso, degli allievi del Laboratorio teatrale “Il Dilemma”, diretto da Luisa Biondi e la collaborazione della Associazione culturale Musamusìa presieduta da Lorenzo Alario. Le letture sono affidate alla prof.ssa Franca Bosa.

