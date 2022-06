Attilio Lucia premiato per le sue battaglie, nominato vicesindaco

Da tempo è stata la vera voce dell’opposizione a Lampedusa. Peccato, però, che non aveva nessun ruolo all’interno del consiglio comunale. Lo ha fatto da cittadino semplice prima, da responsabile locale della Lega poi. Si è battuto affinché l’isola non venisse trasformata in un centro di accoglienza, si è battuto chiedendo migliori servizi sanitari.

Pubblicità

"Ho combattuto diverse battaglie, mettendo più volte il bastone tra le ruote all’ex sindaco, Totò Martello - dice Lucia - Proprio per cercare di frenare gli arrivi delle imbarcazioni extracomunitarie sulla più grande delle Pelagie, ho dato vita ad una forte protesta: mi sono gettato in mare per frenare l’approdo dell’ennesimo barcone. Risultato? Sono stato denunciato. Ma questo non mi ha frenato, anzi, ci ho messo ulteriore verve per proseguire in quelle battaglie a cui, evidentemente, la maggior parte dell’isola crede".

Infatti, i numeri sono numeri. È stato stravotato alle ultime amministrative dove ha deciso di appoggiare il candidato sindaco, Filippo Mannino. La coalizione è stata vincente e, adesso, Attilio Lucia è stato nominato vicesindaco.

“Una grande emozione – dice – proprio per questo voglio ringraziare il nuovo sindaco che crede nelle mie battaglie. Adesso, faccio parte delle istituzioni, ma le battaglie che mi sono intestate li porterò avanti, il sistema sarà diverso. Questa nuova esperienza porterà linfa fresca sia a Lampedusa che a Linosa. Abbiamo cominciato a dare le prime risposte ai nostri concittadini, partendo dal decoro, dalla pulizia. Questo è il biglietto da visita per le nostre due isole che vivono principalmente di turismo”.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA