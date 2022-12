Nella sede territoriale di Agrigento di Confcooperative è attivo lo sportello dei Centri di Assistenza Tecnica “CAT 2022” i quali, secondo quanto descritto dall’ art. 38 della L.R. 4/2003 e s.m.i., promuovono e danno vita ad interventi specifici mirati che siano in grado di sostenere gratuitamente lo sviluppo della cooperazione siciliana, sia favorendo la crescita di realtà esistenti.

"I CAT - dice il presidente provinciale Antonio Matina - sono promossi da Confcooperative Sicilia e intendono perseguire i seguenti obiettivi: fornire alle Cooperative utenti tutte le necessarie risposte in termini di servizi, assistenza specifica, progettualità, aggregazione, collaborazione con importanti strutture cooperative nazionali; erogare servizi (di ricerca, analisi, elaborazione dell’idea progettuale) a sostegno della creazione di nuove cooperative che punti a limitare il fenomeno della natalità di imprese non dotate di un valido progetto imprenditoriale; mitigare i rischi della crisi sanitaria ed energetica, rendendo sostenibili le azioni produttive. Lo sportello territoriale di Agrigento avrà come finalità quella di agire a completo supporto delle cooperative utenti offrendo loro una serie di servizi: tra i quali quelli di consulenza aziendale specialistica finalizzata all’ aggregazione, internazionalizzazione ed innovazione o di consulenza finanziaria per la capitalizzazione, accesso al credito cooperative. Un altro campo di intervento attiene certamente all’orientamento rispetto alla strategia da introdurre e poi all’assistenza alla progettazione e stesura dei piani di impresa per l’ottenimento di finanziamenti ed incentivi. Un ambito interessante è quello delle misure del Piano di Ripresa e resilienza (PNRR). Le cooperative, al pari delle altre imprese intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione sotto molteplici aspetti, come fruitori di autorizzazioni e concessioni, fornitori di beni e servizi ed enti convenzionati per la gestione di funzioni pubbliche".

Lo sportello sarà operativo Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 presso la sede di Confcooperative Agrigento sita in Via Leonardo Sciascia ad Agrigento.

