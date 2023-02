Azzerato il Cda di Aica Agrigento

Azzerato il consiglio di amministrazione dell’Aica. L’assemblea dei sindaci dell’azienda che gestisce il servizio idrico in provincia, nella riunione di ieri pomeriggio, ha azzerato il Cda e nominato un commissario straordinario. La seduta doveva essere dedicata alla nomina di un direttore generale di ruolo al posto del facente funzioni Francesco Fiorino. Invece, la presentazione in apertura delle dimissioni del vice presidente del cda Fiorella Scalia (da tempo c’erano fratture interne all’organo) hanno portato i sindaci presenti a presentare una mozione di sfiducia votata dalla maggioranza. Hanno votato contro i sindaci di Favara, Racalmuto e Santa Elisabetta, non ha votato il sindaco di Sciacca che era in videoconferenza ma non più in collegamento per un problema tecnico durante

