Bonificato, gratuitamente, il Viale della Vittoria

I Ragazzi della Trinacria, hanno organizzato un grande evento di sensibilizzazione al Viale della Vittoria, pulizia, scerbamento e fra qualche giorno piantumazione di alcune piante nelle aiuole del Viale della Vittoria, donate dalla Concessionaria Meridiano al Comune di

Agrigento. E' stato ripulito il tratto che va dall'ex Bar Saieva fino ad arrivare alla Chiesa di San Calogero. Dopo la festa del Santo Nero si

chiederanno le autorizzazione per pulire e scerberare la parte restante del Viale della Vittoria. L'Associazione ha voluto ringraziare, tramite la presidente, Vitalia Anna Baldassarre la Concessionaria Meridiano che ha fornito il supporto logistico ed economico per la realizzazione dell'evento, e l'Amministrazione comunale di Agrigento per il supporto amministrativo e logistico. Inoltre, un grazie è stato rivolto anche alla cooperativa Delfino per le risorse umane messe a disposizione e l’intero staff de I Ragazzi della Trinacria.

