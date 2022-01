Boom di donazioni di libri al reparto di Pediatria del "San Giovanni di Dio"

Tanti cittadini hanno aderito all’iniziativa “Regalaci un libro, regalaci un sorriso” della libreria “Giunti al punto” di Agrigento. Nell’ambito di un’apposita campagna di solidarietà in ambito nazionale, sono stati donati parecchi libri per bambini al reparto di Pediatria dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Il primario, Giuseppe Gramaglia, commenta: “E’ una bella iniziativa perché da un lato avvicina i piccoli pazienti a vivere il tempo del ricovero in maniera spensierata, e dall’altro lato avvicina i bambini alla lettura. Mi preme ringraziare la libreria ‘Giunti al punto’, il Commissario straordinario dell’Azienda sanitaria di Agrigento, Zappia, e il dirigente sanitario Mancuso”.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA